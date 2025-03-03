Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.