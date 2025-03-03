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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и 155-миллиметровая гаубица М777 производства США.