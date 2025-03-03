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Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 190 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дробышево, Катериновка, Кировск, Карповка Донецкой Народной Республики, Шийковка, Каменка и Лозовая Харьковской области», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, десять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.