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Бойцы «Севера» нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, два автомобиля и натовскую самоходную артиллерийскую установку», — говорится в сводке военного ведомства.