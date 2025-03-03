«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, два автомобиля и натовскую самоходную артиллерийскую установку», — говорится в сводке военного ведомства.
Бойцы «Севера» нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.