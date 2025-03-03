Бойцы «Севера» нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

«Подразделениями группировки войск “Север” на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, два автомобиля и натовскую самоходную артиллерийскую установку», — говорится в сводке военного ведомства.