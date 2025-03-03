Потери ВСУ в зоне группировки войск «Юг» составили до 205 военных

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США», — сообщили в Минобороны.