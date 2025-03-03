Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потери ВСУ в зоне группировки войск «Юг» составили до 205 военных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 205 военных и гаубицу М777 производства США в зоне ответственности группировки войск «Юг», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США», — сообщили в Минобороны.