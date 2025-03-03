Группировка «Север» противостоит врагу под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, два автомобиля и натовскую самоходную артиллерийскую установку», — сообщили в Минобороны РФ.
Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Дробышево, Катериновка, Кировск, Карповка ДНР, Шийковка, Каменка и Лозовая Харьковской области.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 190 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, десять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы.
«Южная» группировка заняла выгодные рубежи
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ за сутки достигли 205 человек. Также российские военнослужащие уничтожили два пикапа и 155-мм гаубицу М777.
Подразделения «Центра» улучшили положение переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки поразили 13 бригад противника в районах восьми населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 605 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» продавила оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и штурмовому полку противника в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Отрадное, Богатырь, Комар, Днепроэнергия, Шевченко, Привольное ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ составили порядка 200 боевиков. Также противник лишился танка, трех боевых бронированных машин, семи автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Михайловка, Садовое Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, цехам производства БПЛА и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 139 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 88 БПЛА самолетного типа.