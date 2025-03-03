ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 14 сел в Курской области

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.