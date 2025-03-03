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ВС России нанесли поражение ВСУ в районах 14 сел в Курской области

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение силам ВСУ в районах 14 населенных пунктов в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Олешня, Рубанщина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Горналь, Дмитрюков, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Локня, Меловой, Николаевка, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.