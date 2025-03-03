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Глава района Уфы встретился в участниками СВО

Глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов встретился в участниками СВО и их семьями. Об этом глава муниципалитета рассказал в своих соцсетях.

Источник: Башинформ

Бойцы с позывными «Химик» и «Бегемот» обратились к главе Ленинского района за помощью. Так, сержант с позывным «Бегемот» обратился с вопросом жилищного характера и по поводу денежных выплат. Рядовой стрелок с позывным «Химик» — с вопросом предоставления дров.

«Мы все должны помнить, что за каждым героем стоит его семья, которая также жертвует своим спокойствием ради общего дела. Забота за семьями военнослужащих — наш приоритет. Социальный координатор филиала фонда “Защитники Отечества” Олег Муфтахутдинов подробно рассказал им о деятельности филиала и мерах поддержки участников СВО», — отметил Олег Котов.