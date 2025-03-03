Глава района Уфы встретился в участниками СВО

Бойцы с позывными «Химик» и «Бегемот» обратились к главе Ленинского района за помощью. Так, сержант с позывным «Бегемот» обратился с вопросом жилищного характера и по поводу денежных выплат. Рядовой стрелок с позывным «Химик» — с вопросом предоставления дров.