Глава района Уфы встретился в участниками СВО

Бойцы с позывными «Химик» и «Бегемот» обратились к главе Ленинского района за помощью. Так, сержант с позывным «Бегемот» обратился с вопросом жилищного характера и по поводу денежных выплат. Рядовой стрелок с позывным «Химик» — с вопросом предоставления дров.
«Мы все должны помнить, что за каждым героем стоит его семья, которая также жертвует своим спокойствием ради общего дела. Забота за семьями военнослужащих — наш приоритет. Социальный координатор филиала фонда “Защитники Отечества” Олег Муфтахутдинов подробно рассказал им о деятельности филиала и мерах поддержки участников СВО», — отметил Олег Котов.