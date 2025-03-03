С погибшим на СВО бойцом простятся под Волгоградом

В Волгоградской области простятся с участником специальной военной операции Юрием Пряхиным. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Руднянского района, он пал в бою 25 сентября 2023 года, отважно защищая Родину и мирное население.
«Юрий с честью выполнил свой воинский долг по защите Родины. Вечная ему слава и память», — говорится в официальном сообщении администарции.
Жители проводят защитника в последний путь 5 марта. Прощание начнется в 11:00 на центральной площади села Большое Судачье на улице Школьная, 3/1.
Редакция «КП-Волгоград» выражает глубокие соболезнования родным и близким бойца.