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Марочко заявил, что в ЛНР за три дня от ударов ВСУ погиб мирный житель

ЛУГАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала марта резко увеличили интенсивность ударов по прифронтовым населенным пунктам Луганской Народной Республики. За трое суток от ударов ВСУ погиб один мирный житель, еще шесть человек получили ранения.

Источник: AP 2024

Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С начала текущего месяца ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) резко нарастили удары по прифронтовым населенным пунктам. Сложная обстановка в Сватове, Кременной, Лисичанске, Рубежном и их окрестностях. По моей информации, в результате применения БПЛА и артиллерии ВФУ за неполные трое суток один мирный житель погиб, шесть пострадало», — написал он.

Марочко уточнил, украинские войска за три дня атаковали пять гражданских автомобилей, три дома и торговый модуль.