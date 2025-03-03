Марочко заявил, что в ЛНР за три дня от ударов ВСУ погиб мирный житель

«С начала текущего месяца ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) резко нарастили удары по прифронтовым населенным пунктам. Сложная обстановка в Сватове, Кременной, Лисичанске, Рубежном и их окрестностях. По моей информации, в результате применения БПЛА и артиллерии ВФУ за неполные трое суток один мирный житель погиб, шесть пострадало», — написал он.