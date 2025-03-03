Войска группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Командир роты с позывным «Калмык» рассказал «РИА Новостям», что российским бойцам было сложно подойти к позициям ВСУ, потому что вокруг села расположены поля, которые хорошо просматриваются.
Корреспондент «РИА Новостей» указал на присутствие сожженной зарубежной бронетехники на улицах села Погребки в Курской области, в частности БМП Bradley.
На фото: Уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ около села Погребки.
На фото: Военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки войск «Север».
На фото: Сгоревший автомобиль и бронетехника на улицах села Погребки в Курской области.
Храм святого Михаила Архангела в селе Погребки получил повреждения во время атаки ВСУ, писал 8 января 2025 года Telegram-канал «Дневник Десантника».
На фото: Военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки войск «Север» возле храма святого Михаила Архангела в селе Погребки.
На фото: Село Погребки Суджанского района Курской области.
На фото: Уничтоженная боевая машины пехоты М2 «Брэдли» ВСУ в селе Погребки.
«В ходе активных наступательных действий подразделениями 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск “Север” освобожден населенный пункт Погребки Курской области», — говорится в сообщении Минобороны России от 26 февраля 2025 года.
На фото: Флаги Российской Федерации и 9-го полка 18-й дивизии группировки войск «Север» над селом Погребки.