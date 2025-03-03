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Как выглядит село Погребки в Курской области после освобождения. Фотографии

Военнослужащие российской армии взяли под контроль село Погребки в курском приграничье, сообщало Минобороны РФ 26 февраля.

Войска группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.

Военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки войск "Север" в селе Погребки. Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Источник: РИА "Новости"

Командир роты с позывным «Калмык» рассказал «РИА Новостям», что российским бойцам было сложно подойти к позициям ВСУ, потому что вокруг села расположены поля, которые хорошо просматриваются.

Военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки войск "Север" в селе Погребки. Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Источник: РИА "Новости"

Корреспондент «РИА Новостей» указал на присутствие сожженной зарубежной бронетехники на улицах села Погребки в Курской области, в частности БМП Bradley.

Уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ около села Погребки. Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ около села Погребки.

Военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки войск "Север" в селе Погребки. Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки войск «Север».

Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Сгоревший автомобиль и бронетехника на улицах села Погребки в Курской области.

Храм святого Михаила Архангела в селе Погребки получил повреждения во время атаки ВСУ, писал 8 января 2025 года Telegram-канал «Дневник Десантника».

Военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки войск "Север" возле храма святого Михаила Архангела в селе Погребки. Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки войск «Север» возле храма святого Михаила Архангела в селе Погребки.

Военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии группировки войск "Север" в селе Погребки. Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Село Погребки Суджанского района Курской области.

Уничтоженная боевая машины пехоты М2 "Брэдли" ВСУ в селе Погребки. Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Уничтоженная боевая машины пехоты М2 «Брэдли» ВСУ в селе Погребки.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе активных наступательных действий подразделениями 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск “Север” освобожден населенный пункт Погребки Курской области», — говорится в сообщении Минобороны России от 26 февраля 2025 года.

Флаги Российской Федерации и 9-го полка 18-й дивизии группировки войск "Север" над селом Погребки. Войска группировки "Север" в ходе наступательных действий освободили село Погребки Суджанского района Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Флаги Российской Федерации и 9-го полка 18-й дивизии группировки войск «Север» над селом Погребки.