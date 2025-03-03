NYT узнала об отводе ВСУ почти всех танков Abrams с линии фронта

Вашингтон передал Киеву первые Abrams в сентябре 2023-го. Как отмечал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, эти танки «не проживут очень долго на поле боя», их необходимо использовать только в «очень специфических, хорошо продуманных операциях». Советник бывшего американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан называл Abrams «не самой полезной» техникой на Украине.