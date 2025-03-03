Пилотов ВСУ Морозова и Шиманского приговорили к срокам до 26 лет заключения

«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Шиманскому 26 лет колонии, из которых первые 5 лет в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Морозову окончательно назначить 22 года колонии строгого режима, их которых 4 года он проведет в тюрьме», — говорится в резолютивной части приговора.
В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить каждому подсудимому по 30 лет лишения свободы. Суд также назначил обвиняемым штрафы по 100 тыс. рублей, а в качестве дополнительного наказания Морозову — еще 500 тыс. рублей штрафа, Шиманскому — 1,5 млн рублей штрафа.
Представители защиты пилотов обжалует обвинительный приговор в апелляции, сообщила адвокат Морозова Вера Гончарова.
«Конечно, мы будем обжаловать приговор», — сказала собеседница агентства.
В материалах уголовного дела содержатся секретные сведения. Именно из-за наличия государственной тайны, а также в целях обеспечения безопасности участников процесса военный суд в середине января этого года принял решение о рассмотрении дела в закрытом режиме. В этой связи получить комментарий суда о подробностях дела ТАСС не удалось.
Подробности дела
В окончательной редакции уроженцу Киева Шиманскому и инструктору ИП «Петькун», директору частного охранного предприятия, уроженцу Ужгорода Морозову предъявлены обвинения по 7 и 10 статьям УК РФ соответственно, в том числе в терроризме, нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении госграницы. Они содержатся в одном из московских СИЗО. В конце декабря 2024 года военный суд продлил им срок ареста еще на полгода.
В ходе предварительного следствия Морозов и Шиманский дали признательные показания о своем участии в террористической деятельности на территории РФ, а также по всем вменяемым им эпизодам преступления, в том числе в планировании применения «грязной бомбы». Однако в суде фигуранты признали вину только в небольшой части предъявленных обвинений.
Адвокат Шиманского просил суд оправдать украинского летчика, назвав его военнопленным, выполнявшим приказы «нацистов и наркоманов-преступников», у которых он сам находился в плену. Защита Морозова также просит оправдать своего подзащитного. Обвиняемые полностью поддержали своих защитников, но взяли паузу до своего выступления с последним словом, отметил в беседе с ТАСС собеседник агентства.
Пилоты ВСУ были задержаны в 2023 году. Шиманский дал подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов. На одном из допросов полковник ВСУ Морозов рассказал, что ему была поставлена задача вылететь в составе пары для бомбометания на территорию Брянской области. Целью был склад горюче-смазочных материалов. Самолет Морозова зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Он попытался скрыться, но был задержан пограничниками. Шиманского задержали в Тульской области.