Пилоты ВСУ были задержаны в 2023 году. Шиманский дал подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов. На одном из допросов полковник ВСУ Морозов рассказал, что ему была поставлена задача вылететь в составе пары для бомбометания на территорию Брянской области. Целью был склад горюче-смазочных материалов. Самолет Морозова зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Он попытался скрыться, но был задержан пограничниками. Шиманского задержали в Тульской области.