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В Белгородской области двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 3 марта. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по движущемуся легковому автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Репяховка Краснояружского района дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. Ранены двое: женщина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица, рук и ног и ее супруг, получивший осколочное ранение лица. Пострадавших бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в селе Мешковое беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением — посечены забор и легковой автомобиль. В хуторе Никольский дрон атаковал здание социального объекта — повреждены кровля и остекление.

Также в результате повторного обстрела села Тишанка в социальном объекте пробита кровля, выбиты окна, повреждено подсобное помещение, расположенное на его территории. Кроме того, частично разрушена хозяйственная постройка во дворе частного домовладения. В селе Борисовка от удара FPV-дрона поврежден коммерческий объект. Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.