В Белгородской области двое мирных жителей ранены при атаке дрона ВСУ

Также в результате повторного обстрела села Тишанка в социальном объекте пробита кровля, выбиты окна, повреждено подсобное помещение, расположенное на его территории. Кроме того, частично разрушена хозяйственная постройка во дворе частного домовладения. В селе Борисовка от удара FPV-дрона поврежден коммерческий объект. Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.