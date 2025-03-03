Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 3 марта 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 64 695 человек. Уничтожено 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 253 бронетранспортера, 2119 боевых бронированных машин, 2284 автомобиля, 508 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.