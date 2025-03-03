Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Предостережение о возможности воздушного налета объявили в 20.36.

Вечером в понедельник, 3 марта, в Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Жителей области, как всегда, в таких случаях просят не беспокоиться. Силы ПВО на боевом дежурстве. Наших земляков призывают следить за дальнейшими оповещениями. Лучше во время действия режима находиться в помещении без окон: в ванной, в коридоре или в кладовке, если там более-менее комфортные условия.

Напомним, в ночь со 2 на 3 марта режим опасности атаки БПЛА действовал более шести часов.