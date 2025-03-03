В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей области, как всегда, в таких случаях просят не беспокоиться. Силы ПВО на боевом дежурстве. Наших земляков призывают следить за дальнейшими оповещениями. Лучше во время действия режима находиться в помещении без окон: в ванной, в коридоре или в кладовке, если там более-менее комфортные условия.