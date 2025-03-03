«Провал Зеленского не значит, что сделка мертва»: Трамп анонсировал новые договоренности с Украиной

Президент США Дональд Трамп расскажет о будущем сделки по освоению природных ресурсов Украины во вторник 4 марта. Об этом он заявил, выступая в Белом доме в понедельник 3 марта.
При этом Трамп подчеркнул, что недавний демарш Зеленского в Белом доме не перечеркнул будущее сделки по редкоземельным металлам и другим ресурсам Украины, право на освоение которых должно быть передано Соединенным Штатам.
«Я думаю, что это отличная сделка для нас», — сказал политик, ответив «нет» на вопрос журналиста, считает ли он, что после скандала с Зеленским в Белом доме сделка по металлам «мертва».
Зеленский накануне заявил, что снова готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и начать «решать реальные проблемы».
Напомним, ранее в США назвали условия, при котором может возобновиться диалог между Украиной и США. На Западе убеждены, что сделка по металлам может стать одним из ключевых условий возобновления отношений между Киевом и Вашингтоном.