«Не задержится надолго»: Трамп высказался о судьбе противников мира на Украине

«Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», — сказал Трамп во время брифинга в Овальном кабинете Белого дома в понедельник 3 марта.