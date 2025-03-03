«Не задержится надолго»: Трамп высказался о судьбе противников мира на Украине

Президент США Дональд Трамп предрек незавидное будущее противникам установления мира на Украине после скандала с Зеленским в Белом доме. По словам Трампа, тот, кто противостоит заключению соглашения по урегулированию конфликта, не задержится надолго на своем посту.
«Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех», — сказал Трамп во время брифинга в Овальном кабинете Белого дома в понедельник 3 марта.
При этом Трамп заявил, что расскажет о будущем сделки с Киевом по минералам 4 марта. Политик отверг предположения, что после демарша Зеленского сделка «умерла».
Тем временем предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х высказал мнение, что Владимир Зеленский жаждет вечного противостояния с Россией.
Ранее историк и политолог Станкевич высказал мнение, что, если Зеленский откажется от мира, США сделают ставку на его замену.