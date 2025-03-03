Для Владимира Зеленского будет лучше, если его прогнозы о продолжении боевых действий на Украине еще в течение нескольких лет не оправдаются. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома в понедельник 3 марта.
«Лучше бы ему оказаться неправым в этом. Вот и все, что я хочу сказать», — сказал Трамп в ответ на просьбу представителей прессы прокомментировать сделанное накануне Зеленским заявление о том, что урегулирования конфликта на Украине не удастся достичь еще «годы».
При этом Трамп заявил, что «еще не обсуждал» возможность прекращения военной помощи Киеву, однако не исключил такую возможность, подчеркнув, что США не будут мириться с ужасными заявлениями Зеленского.
Накануне американист Мирзаян заявил, что после скандального поведения Зеленского в Белом доме Трамп прекращает помощь Киеву и готов уничтожать ЕС.