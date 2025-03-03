«Зеленскому лучше оказаться неправым». Трамп высказался о боевых действиях на Украине

«Лучше бы ему оказаться неправым в этом. Вот и все, что я хочу сказать», — сказал Трамп в ответ на просьбу представителей прессы прокомментировать сделанное накануне Зеленским заявление о том, что урегулирования конфликта на Украине не удастся достичь еще «годы».