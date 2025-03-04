Минобороны: ефрейтор ВС России уничтожил БПЛА ВСУ, эвакуируя раненых

Ранее сообщалось, что российский стрелок-сапер Сергей Степанов спас своих товарищей, в том числе командира, неделю выхаживая их после ранений. Кроме того, стрелок-сапер в одиночку взял два опорника противника, зайдя в тыл боевиков.