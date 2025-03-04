Минобороны: ефрейтор ВС России уничтожил БПЛА ВСУ, эвакуируя раненых

Ефрейтор Денис Тришакин проявил мужество и профессионализм, успешно эвакуировав раненых солдат, при этом уничтожив украинский FPV-дрон с помощью стрелкового оружия, как сообщает Министерство обороны России.
В ходе выполнения задач по медицинской помощи и эвакуации в одном из населенных пунктов, Тришакин возглавлял эвакуационную группу, которая действовала в суровых условиях из-за активных боевых действий противника.
Согласно информации министерства, Тришакин, оценив обстановку, выбрал безопасный маршрут для движения к раненым товарищам, несмотря на постоянные атаки со стороны противника. В процессе боя он сумел вынести из-под огня и оказать помощь двум военнослужащим, получившим ранения.
Во время эвакуации, когда группа двигалась к точке сбора, ефрейтор заметил приближающийся вражеский дрон. Быстро среагировав, он открыл прицельный огонь и успешно уничтожил беспилотник, который сдетонировал в воздухе, не нанеся вреда личному составу группы.
Ранее сообщалось, что российский стрелок-сапер Сергей Степанов спас своих товарищей, в том числе командира, неделю выхаживая их после ранений. Кроме того, стрелок-сапер в одиночку взял два опорника противника, зайдя в тыл боевиков.