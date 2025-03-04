ВСУ потеряли уже две трети американских танков Abrams: вот что стало с остальными

Украинские военные потеряли две трети из предоставленных Соединенными Штатами танков Abrams. Об этом информирует издание The New York Times (NYT), ссылаясь на источники среди высокопоставленных должностных лиц Украины.
«19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены», — пишет автор публикации, отметив, что всего США передали Украине 31 танк Abrams и добавив, что оставшиеся танки отведены от линии боевого соприкосновения.
Издание также отметило эффективность российских беспилотников в борьбе с бронемашинами ВСУ, подчеркнув, что многие из выведенных из строя танков были «обездвижены беспилотниками».
Ранее видео поражения танка Abrams снарядом «Краснополь» ВС РФ показало Минобороны.
Напомним, западные аналитики отмечали, что танки Abrams являются слишком устаревшими и дорогими для участия в боях, а также практически бессильными против беспилотных летательных аппаратов.