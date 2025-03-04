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Удар ВС РФ по полигону в Новомосковске пришёлся на построение ВСУ

Об этом рассказал один из выживших украинских военных.

Источник: Аргументы и факты

Украинские источники сообщают, что в момент удара российских вооружённых сил по военному полигону в Новомосковске там проходила строевая подготовка, несмотря на объявленную тревогу.

Об этом рассказал один из выживших военнослужащих. По его словам, когда была дана команда на построение, он заметил в небе российский беспилотник.

По данным Минобороны, в результате атаки были уничтожены до 150 бойцов ВСУ, включая около 30 иностранных инструкторов. После инцидента руководство украинских вооружённых сил приняло меры — от занимаемых должностей отстранили начальника центра подготовки подразделений и командира части.

Украинская сторона признала, что удар пришёлся именно в момент построения личного состава.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от работы командира воинской части, которая попала под удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также главу центра подготовки подразделений.