Удар ВС РФ по полигону в Новомосковске пришёлся на построение ВСУ

Украинские источники сообщают, что в момент удара российских вооружённых сил по военному полигону в Новомосковске там проходила строевая подготовка, несмотря на объявленную тревогу.
Об этом рассказал один из выживших военнослужащих. По его словам, когда была дана команда на построение, он заметил в небе российский беспилотник.
По данным Минобороны, в результате атаки были уничтожены до 150 бойцов ВСУ, включая около 30 иностранных инструкторов. После инцидента руководство украинских вооружённых сил приняло меры — от занимаемых должностей отстранили начальника центра подготовки подразделений и командира части.
Украинская сторона признала, что удар пришёлся именно в момент построения личного состава.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от работы командира воинской части, которая попала под удар оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также главу центра подготовки подразделений.