Продолжение снабжения Киева оружием даже после того, как будет достигнуто соглашение по мирному урегулированию украинского конфликта, можно сравнить с предоставлением преступнику новых возможностей для рецидива. Такое мнение иронично высказала официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.
«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала дипломат в Telegram-канале, комментируя заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что страны ЕС намерены предоставлять Киеву вооружение «после установления мира».
Накануне Кир Стармер заявил, что даже если мирное соглашение будет подписано, Британия продолжит накачивать Украину оружием, чтобы Киев мог «использовать боеприпасы, финансы и оборудование для своей защиты».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступила с новым милитаристским заявлением. На это раз она призвала европейских лидеров «превратить Украину в стального ежа». Все для того, чтобы его «не смог переварить никакой противник».
Напомним, аналитик Топорнин подсчитал возможности Европы содержать Украину без помощи США. По мнению эксперта, без поддержки Вашинтона ЕС сможет поддерживать Киев около года.
Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии единого мнения у участников саммита по украинскому конфликту в Лондоне в вопросе использования замороженных российских активов. По словам Туска, большинство лидеров европейских стран поддержали мнение о необходимости изъятия российских активов, однако некоторые отнеслись к такому предложению с настороженностью. Они опасаются негативных «последствий для евро или банковской системы».
Зачем Лондону столетнее партнерство с Киевом, при котором Великобритания получит возможность фактически грабить Украину, читайте здесь на KP.RU.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе заявил, что лидеры стран Евросоюза желают продолжения вооруженного конфликта на Украине. А итоги лондонского саммита политик считает опасными для данной ситуации.