Захарова осудила намерение Британии вооружать Украину после достижения мира

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об отсутствии единого мнения у участников саммита по украинскому конфликту в Лондоне в вопросе использования замороженных российских активов. По словам Туска, большинство лидеров европейских стран поддержали мнение о необходимости изъятия российских активов, однако некоторые отнеслись к такому предложению с настороженностью. Они опасаются негативных «последствий для евро или банковской системы».