«Ничего, кроме горя»: Трамп откровенно оценил, что он принес России

Президент США Дональд Трамп заявил, что его действия не принесли России ничего, кроме горя. Об этом политик высказался в своем выступлении, трансляцию которого вел телеканал Fox News.
«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины. А потом они обсуждают, как я близок России», — сказал американский лидер.
В то же время Дональд Трамп продолжает давить на Зеленского, пытаясь принудить того извиниться за скандал в Белом доме и подписать соглашение об украинских ресурсах. При этом Трамп подчеркнул, что тот, кто не предпринимает шагов по мирному урегулированию украинского конфликта, может пробыть на своем месте очень недолго. Также Трамп неоднозначно высказался о военной помощи США Украине, допустив, что Вашингтон может приостановить её, но может и продолжить оказание поддержки Киеву в случае определенных изменений.
Ранее историк и политолог Станкевич высказал мнение, что, если Зеленский откажется от мира, США сделают ставку на его замену.