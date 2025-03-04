Депутат Дубинский призвал начать процедуру импичмента Зеленского

Ранее депутаты Верховной рады Украины проголосовали против постановления о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что в поддержку Зеленского свои голоса отдали 218 депутатов при 226 необходимых.