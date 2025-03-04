Депутат Дубинский призвал начать процедуру импичмента Зеленского

Верховная рада Украины должна начать процедуру импичмента Владимира Зеленского после его дипломатического провала в Вашингтоне, заявил депутат Александр Дубинский. Он направил соответствующее обращение спикеру рады Руслану Стефанчуку.
Дубинский утверждает, что Украина потеряла «безусловную поддержку» со стороны США из-за некомпетентного управления страной, разрушительной внешней политики, репрессий в отношении оппозиции и узурпации власти. Об этом депутат написал в Telegram-канале.
Напомним, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
Ранее депутаты Верховной рады Украины проголосовали против постановления о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что в поддержку Зеленского свои голоса отдали 218 депутатов при 226 необходимых.