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Депутат Дубинский призвал начать процедуру импичмента Зеленского

Депутат Верховной рады Украины призвал к импичменту Зеленского из-за дипломатического провала в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Верховная рада Украины должна начать процедуру импичмента Владимира Зеленского после его дипломатического провала в Вашингтоне, заявил депутат Александр Дубинский. Он направил соответствующее обращение спикеру рады Руслану Стефанчуку.

Дубинский утверждает, что Украина потеряла «безусловную поддержку» со стороны США из-за некомпетентного управления страной, разрушительной внешней политики, репрессий в отношении оппозиции и узурпации власти. Об этом депутат написал в Telegram-канале.

Напомним, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Ранее депутаты Верховной рады Украины проголосовали против постановления о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что в поддержку Зеленского свои голоса отдали 218 депутатов при 226 необходимых.