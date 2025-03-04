Зеленский назначил Залужного на новую должность: вот кем он будет работать

Экс-главнокомандующий ВСУ, занимающий пост посла в Великобритании Валерий Залужный получил новое назначение. Он назначен на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, документ опубликован на его официальном сайте. Из документа следует, что Залужный будет совмещать работу на новой должности с исполнением функций посла.
«Назначить Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ИМО) по совместительству», — говорится в указе.
Международная морская организация отвечает за обеспечение безопасности морского судоходства.
Напомним, назначение Залужного послом Украины в Великобритании весной 2024 года обернулось скандалом.
Накануне Залужный заявил о намерении Украины продолжить конфликт с Россией и выразил надежду на то, что Запад будет оказывать Киеву дальнейшую поддержку.