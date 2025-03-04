Зеленский назначил Залужного на новую должность: вот кем он будет работать

Экс-главнокомандующий ВСУ, занимающий пост посла в Великобритании Валерий Залужный получил новое назначение. Он назначен на должность постоянного представителя Украины при Международной морской организации. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, документ опубликован на его официальном сайте. Из документа следует, что Залужный будет совмещать работу на новой должности с исполнением функций посла.