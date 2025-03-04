В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Харькове произошёл взрыв, информирует телеканал «Общественное».
«В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города», — рассказали украинские журналисты.
В Харьковской области звучит воздушная тревога. По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены с 21:36 мск.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе.