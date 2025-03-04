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В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Сирены включены с 21:36 мск понедельника.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове произошёл взрыв, информирует телеканал «Общественное».

«В Харькове прогремел взрыв, вероятно, за пределами города», — рассказали украинские журналисты.

В Харьковской области звучит воздушная тревога. По данным министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены с 21:36 мск.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе.