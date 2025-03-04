Трамп приостанавливает военную помощь Украине

Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине, соответствующий приказ президент США Дональд Трамп отдал главе Минобороны Питу Хегсету. Об этом информирует агентство сообщают Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.
В публикации сказано, что приостановка касается военной техники, которая сейчас не находится на территории Украины.
«Соединенные Штаты приостанавливают всю военную помощь США Украине, пока президент Трамп не определит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам», — передает в то же время телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
Напомним, ранее в США назвали условия, при котором может возобновиться диалог между Украиной и США. На Западе убеждены, что сделка по металлам может стать одним из ключевых условий возобновления отношений между Киевом и Вашингтоном.
Накануне американист Мирзаян заявил, что после скандального поведения Зеленского в Белом доме Трамп прекращает помощь Киеву и готов уничтожать ЕС.