В Сети появились кадры атаки на Сызранский НПЗ

Момент ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Сызранский нефтеперерабатывающий завод запечатлели очевидцы, кадры обнародовал Telegram-канал SHOT.
«По предварительным данным, нападение велось беспилотниками PD-2», — говорится в публикации.
В материале также сказано, что максимальная дальность полёта беспилотников-камикадзе PD-2 составляет 1100 километров.
По данным журналистов, к месту происшествия направлены несколько расчётов МЧС. Власти Самарской области предупреждали население об опасности атаки беспилотников в 01:00.
Ранее сообщалось, что в Сызрани в районе НПЗ произошли взрывы. Местные жители рассказали, что слышали громкие звуки и видели вспышки. Очевидцы также отметили, что в домах «шатались» стёкла в окнах.