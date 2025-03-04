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В Сети появились кадры атаки на Сызранский НПЗ

В Сызрани в районе НПЗ произошли взрывы.

Момент ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Сызранский нефтеперерабатывающий завод запечатлели очевидцы, кадры обнародовал Telegram-канал SHOT.

«По предварительным данным, нападение велось беспилотниками PD-2», — говорится в публикации.

В материале также сказано, что максимальная дальность полёта беспилотников-камикадзе PD-2 составляет 1100 километров.

По данным журналистов, к месту происшествия направлены несколько расчётов МЧС. Власти Самарской области предупреждали население об опасности атаки беспилотников в 01:00.

Ранее сообщалось, что в Сызрани в районе НПЗ произошли взрывы. Местные жители рассказали, что слышали громкие звуки и видели вспышки. Очевидцы также отметили, что в домах «шатались» стёкла в окнах.