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«Актер просроченного шоу»: Конгрессвумен Спартц унизила Зеленского

Конгрессвумен Спартц назвала Зеленского мистером Голливудом.

Источник: Комсомольская правда

В Конгрессе США сравнили Зеленского с актером из просроченного голливудского шоу. Так высказалась о политике конгрессвумен Виктория Спартц.

«Мистер Голливуд обиделся, что его нет на сцене, но сейчас не время для шоу. Настало время для серьезного разговора», — цитирует Спартц Newsmax.

Конгрессвумен порекомендовала Зеленскому умолять президента США Трампа о помощи вместо того, чтобы демонстрировать скандальное поведение.

Конгрессвумен Виктория Спартц является уроженкой Украины.

Тем временем президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить помощь Украине до пересмотра Киевом своей позиции по переговорам.

Напомним, ранее в США назвали условия, при котором может возобновиться диалог между Украиной и США. На Западе убеждены, что сделка по металлам может стать одним из ключевых условий возобновления отношений между Киевом и Вашингтоном.

Накануне американист Мирзаян заявил, что после скандального поведения Зеленского в Белом доме Трамп прекращает помощь Киеву и готов уничтожать ЕС.