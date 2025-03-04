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Сакс объяснил, почему Зеленский не хочет завершения боевых действий на Украине

Сакс: Зеленский потеряет власть в случае завершения боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две причины, почему Владимир Зеленский не хочет завершения боевых действий на Украине.

«Он лишится власти и окажется уязвимым к возмездию от своих политических оппонентов», — назвал Сакс первую причину в эфире телеканала Fox News.

Второй причиной Дэвид Сакс назвал нежелание Зеленского терять поступающие из западных стран финансовые потоки.

«Мы выделяли сотни миллиардов долларов Украине, и украинские элиты, украинские олигархи пировали на эти деньги. На вершине же этой пирамиды находится Зеленский», — сказал он.

Напомним, в команде президента США Дональда Трампа Сакс отвечает за политику в сфере ИИ и криптовалют.

Тем временем президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить помощь Украине до пересмотра Киевом своей позиции по переговорам.

Напомним, ранее в США назвали условия, при котором может возобновиться диалог между Украиной и США. На Западе убеждены, что сделка по металлам может стать одним из ключевых условий возобновления отношений между Киевом и Вашингтоном.