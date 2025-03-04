Сакс объяснил, почему Зеленский не хочет завершения боевых действий на Украине

Американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две причины, почему Владимир Зеленский не хочет завершения боевых действий на Украине.
«Он лишится власти и окажется уязвимым к возмездию от своих политических оппонентов», — назвал Сакс первую причину в эфире телеканала Fox News.
Второй причиной Дэвид Сакс назвал нежелание Зеленского терять поступающие из западных стран финансовые потоки.
«Мы выделяли сотни миллиардов долларов Украине, и украинские элиты, украинские олигархи пировали на эти деньги. На вершине же этой пирамиды находится Зеленский», — сказал он.
Напомним, в команде президента США Дональда Трампа Сакс отвечает за политику в сфере ИИ и криптовалют.
Тем временем президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить помощь Украине до пересмотра Киевом своей позиции по переговорам.
Напомним, ранее в США назвали условия, при котором может возобновиться диалог между Украиной и США. На Западе убеждены, что сделка по металлам может стать одним из ключевых условий возобновления отношений между Киевом и Вашингтоном.