Ульянов ответил на планы ЕС по размещению миротворцев на Украине

Москва считает сомнительной идею размещения миротворцев из стран Евросоюза на территории Украины. Причины этого озвучил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Во-первых, Европейский союз небеспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал Ульянов в Telegram-канале.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что появление войск стран Европейского союза на территории Украины под эгидой миротворцев будет означать, что первопричины конфликта никуда не исчезли.
Накануне военкор Коц прокомментировал желание Британии отправить контингент на Украину, заявив, что британские военные там познакомятся со всей линейкой средств поражения российской армии.
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейских военных не направят на Украину в ближайшее время.