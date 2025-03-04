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В Ростовской области возникли возгорания после атаки БПЛА

Возгорания в Ростовской области оперативно ликвидировали дежурные службы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области оперативно ликвидировали возгорания, которые возникли в ночь на вторник 4 марта после предпринятой ВСУ попытки атаковать объекты на российской территории. Об этом информировал врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами. К счастью, никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков беспилотника загорелся склад на территории промышленного объекта, а также произошло возгорание на нефтепроводе. Оба инцидента случились в Чертковском районе.

Накануне украинский дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Репяховка Белгородской области. В результате детонации беспилотника пострадала семейная пара. Женщина получила множественные осколочные ранения лица, рук и ног, она находится в тяжелом состоянии. У мужчины осколочные ранения лица.

Также сообщалось, что в ночь на 3 марта над Липецкой областью сбили три беспилотника.