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В Ростовской области обнаружен упавший беспилотник ВСУ самолетного типа

В Ростовской области местные жители обнаружили упавший беспилотный аппарат ВСУ. Обезвреживанием дрона займутся саперы МЧС.

Как сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, БПЛА самолетного типа нашли ночью жители Верхнедонского района. Дрон упал в поле возле хутора Павловский.

«Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки — это опасно», — написал в Telegram глава области.

Юрий Слюсарь также рассказал, что возгорания в селе Сохрановка Чертковского района были оперативно потушены дежурными расчетами МЧС. Жертв среди местного населения нет.

Без пострадавших и последствий на земле обошлось отражение воздушной атаки над Новошахтинском.