В Ростовской области обнаружен упавший беспилотник ВСУ самолетного типа

Как сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, БПЛА самолетного типа нашли ночью жители Верхнедонского района. Дрон упал в поле возле хутора Павловский.
«Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки — это опасно», — написал в Telegram глава области.
Юрий Слюсарь также рассказал, что возгорания в селе Сохрановка Чертковского района были оперативно потушены дежурными расчетами МЧС. Жертв среди местного населения нет.
Без пострадавших и последствий на земле обошлось отражение воздушной атаки над Новошахтинском.