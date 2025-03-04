Вэнс: Зеленский ссорой с Трампом показал нежелание мирного урегулирования

«Президент Трамп четко заявил, что дверь открыта, если Зеленский всерьез хочет говорить о мире. Нельзя приходить в Белый дом или куда-либо еще и отказываться даже обсуждать детали мирной сделки», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News, добавив, что президент США готов первым поднять телефонную трубку, когда подход Киева к мирному урегулированию изменится.