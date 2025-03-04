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Вэнс: Зеленский ссорой с Трампом показал нежелание мирного урегулирования

Трамп согласен общаться с Зеленским, когда тот будет готов обсуждать детали мирной сделки.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вновь будет разговаривать с Владимиром Зеленским, если тот выполнит одно условие. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам вице-президента, Зеленский должен продемонстрировать стремление к миру и урегулированию конфликта.

«Президент Трамп четко заявил, что дверь открыта, если Зеленский всерьез хочет говорить о мире. Нельзя приходить в Белый дом или куда-либо еще и отказываться даже обсуждать детали мирной сделки», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News, добавив, что президент США готов первым поднять телефонную трубку, когда подход Киева к мирному урегулированию изменится.

Тем временем президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить помощь Украине до пересмотра Киевом своей позиции по переговорам.

Напомним, ранее в США назвали условия, при котором может возобновиться диалог между Украиной и США. На Западе убеждены, что сделка по металлам может стать одним из ключевых условий возобновления отношений между Киевом и Вашингтоном.