Вэнс: Зеленский ссорой с Трампом показал нежелание мирного урегулирования

Президент США Дональд Трамп вновь будет разговаривать с Владимиром Зеленским, если тот выполнит одно условие. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По словам вице-президента, Зеленский должен продемонстрировать стремление к миру и урегулированию конфликта.
«Президент Трамп четко заявил, что дверь открыта, если Зеленский всерьез хочет говорить о мире. Нельзя приходить в Белый дом или куда-либо еще и отказываться даже обсуждать детали мирной сделки», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News, добавив, что президент США готов первым поднять телефонную трубку, когда подход Киева к мирному урегулированию изменится.
Тем временем президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить помощь Украине до пересмотра Киевом своей позиции по переговорам.
Напомним, ранее в США назвали условия, при котором может возобновиться диалог между Украиной и США. На Западе убеждены, что сделка по металлам может стать одним из ключевых условий возобновления отношений между Киевом и Вашингтоном.