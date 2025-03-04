Бойцы группировки войск «Центр» сбили разведывательный дрон ВСУ

Это позволило обеспечить прикрытие наземной группировки войск на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО), сообщили 4 марта в пресс-службе Минобороны.
«В ходе мероприятий по контролю воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаружили вражеский разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчету ЗРК “Стрела-10”. Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик “Лелека”, — сообщили в военном ведомстве.
Из-за высокой интенсивности работы вражеских БПЛА российские зенитчики вынуждены постоянно менять свое расположение и огневые позиции, чтобы не задерживаться на одном месте и не дать ВСУ обнаружить позиции.
«Загрузились экипажем в машину, выехали, приняли установки, сориентировали орудие, навелись и отработали. Со временем всё нарабатывается — опыт, навыки, скорость. Быстрее наводишься. Чем быстрее отработали, тем, соответственно, и лучше», — рассказал командир машины Владимир Костарев.
3 марта подразделения группировки войск «Запад» уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и 24 пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Также расчеты противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников самолетного типа.