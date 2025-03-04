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Мобилизованный десантник из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

5 марта в Каменске-Уральском простятся с местным жителем Игорем, который погиб в зоне проведения спецоперации.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Игорь родился в Каменске-Уральском, окончил местную школу и техникум торговли и сервиса. Служил в подразделениях ВДВ и особого назначения.

Игорь был мобилизован в 2022 году. Награжден медалями «Участнику специальной военной операции», «Ветеран боевых действий» и «За спасение погибавших».

«Глава города, коллектив администрации Каменска-Уральского выражают глубокие и искренние соболезнования родным близким героя», — сообщили в мэрии.

С Игорем простятся 5 марта в храме Покрова Божией Матери. Начало в 11:00. Его похоронят на Аллее почётных граждан Волковского кладбища.

«МК-Урал» ранее писал, что в Каменске-Уральском 27 февраля простились с бойцом Олегом Н., погибшим во время боевого задания в зоне СВО.

Олег отправился на передовую по контракту и провел там лишь месяц.