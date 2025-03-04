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Что известно о ночной атаке БПЛА на российские регионы

Средства ПВО за ночь сбили 18 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

В результате атаки БПЛА произошел пожар в Ростовской области на нефтепроводе в Чертковском районе, а также возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка. Кроме того, дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани.

ТАСС собрал основное о последствиях атаки.

Масштаб атаки

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, десять БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, а также по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской.

Последствия

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. Персонал эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также из-за обломков БПЛА произошло возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка. Сотрудников эвакуировали в укрытие, никто не пострадал.

Дежурные расчеты оперативно ликвидировали возгорания.

По данным Слюсаря, в дежурные службы также поступил сигнал от жителей Верхнедонского района, обнаруживших в районе хутора Павловский обломки упавшего в поле дрона самолетного типа. Специалисты обследуют и обезвредят находку в течение дня.

Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.