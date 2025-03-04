Что известно о ночной атаке БПЛА на российские регионы

В результате атаки БПЛА произошел пожар в Ростовской области на нефтепроводе в Чертковском районе, а также возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка. Кроме того, дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани.
ТАСС собрал основное о последствиях атаки.
Масштаб атаки
Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, десять БПЛА сбили над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, а также по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской.
Последствия
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. Персонал эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также из-за обломков БПЛА произошло возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка. Сотрудников эвакуировали в укрытие, никто не пострадал.
Дежурные расчеты оперативно ликвидировали возгорания.
По данным Слюсаря, в дежурные службы также поступил сигнал от жителей Верхнедонского района, обнаруживших в районе хутора Павловский обломки упавшего в поле дрона самолетного типа. Специалисты обследуют и обезвредят находку в течение дня.
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.