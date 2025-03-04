В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Россиянин, передавший украинской разведке сведения о режимном военном объекте, задержан в Воронеже, возбуждено дело о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России “Государственная измена”, задержан гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения. В 2024 году он инициативно установил контакт с представителем службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что он, действуя из корыстной заинтересованности, по WhatsApp передал иностранной разведке сведения о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ.
«Следственным отделом УФСБ России по Ленинградскому военному округу в отношении россиянина возбуждено уголовное дело, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — добавили в ведомстве.