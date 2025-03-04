В Воронеже задержали россиянина, работавшего на украинскую разведку

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России “Государственная измена”, задержан гражданин Российской Федерации, 1991 года рождения. В 2024 году он инициативно установил контакт с представителем службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.