Губернатор Демешин поручил собирать в Хабаровском крае по 1000 дронов в месяц

— Наша задача — не просто говорить о том, что мы готовы принять на работу каждого военнослужащего, а реально начать их трудоустраивать. Эта работа должна быть системной. Как правило, бойцы, которые возвращаются домой, нуждаются в лечении и реабилитации. Нам нужно помочь каждому из них найти свое место в жизни, — подчеркнул губернатор края.