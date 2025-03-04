Губернатор Демешин поручил собирать в Хабаровском крае по 1000 дронов в месяц

В ходе заседания президиума правительства Хабаровского края министр промышленности и торговли Дмитрий Астафьев доложил о производстве продукции для нужд специальной военной операции. В настоящее время в Хабаровском крае освоен выпуск более современного беспилотного летательного аппарата с улучшенными характеристиками. Этот аппарат уже успешно прошел испытания на полигоне Восточного военного округа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы выполнили заказ министерства обороны России на поставку 5000 беспилотников. Следующая поставка планируется на 10000 изделий. Наши промышленники за прошлый год произвели и поставили воинским подразделениям более 2000 дронов. До конца первого квартала будет передано ещё 2600, — сообщил Дмитрий Астафьев.
Он отметил, что беспилотные летательные аппараты постоянно дорабатываются с учетом замечаний и предложений бригад ВВО.
— Дмитрий Александрович, ставлю вам цель — 1000 дронов в месяц на наших производственных мощностях. Через месяц жду ваш письменный доклад о результатах работы, — сказал Дмитрий Демешин.
В настоящее время ведется работа по выпуску полноприводной модели тактического вездехода (багги). С 2022 года местные предприятия осуществляют ремонт гусеничных машин и двигателей для тяжёлой гусеничной техники по Дальневосточному федеральному округу. Как заверил руководитель министерства промышленности и торговли края, в этом году работа будет продолжена.
Также в сотрудничестве с крупнейшими промышленными предприятиями края министерство рассматривает вопрос трудоустройства участников и ветеранов СВО. Глава региона поручил Дмитрию Астафьеву проанализировать и представить информацию о том, в каких отраслях и специальностях Хабаровский край испытывает наибольший дефицит.
— Наша задача — не просто говорить о том, что мы готовы принять на работу каждого военнослужащего, а реально начать их трудоустраивать. Эта работа должна быть системной. Как правило, бойцы, которые возвращаются домой, нуждаются в лечении и реабилитации. Нам нужно помочь каждому из них найти свое место в жизни, — подчеркнул губернатор края.
По словам Дмитрия Астафьева, промышленные гиганты, такие как «Амурсталь», КнААЗ и «Амурский судостроительный завод», готовы обучать бывших военнослужащих и принимать их на работу. Также предусмотрены «подъемные» при переезде для будущих сотрудников.