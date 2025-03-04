Истребитель Су-34 с помощью авиабомб поразил опорник ВСУ в Курской области

Ситуация в Курской области показывает, что наши подразделения отлично взаимодействуют между собой и показывают максимальную эффективность на полях сражений, уничтожая украинских захватчиков. Благодаря подразделениям разведки истребитель обладал точными данными о характере местности и количестве личного состава неприятеля. «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям… “- добавили в оборонном ведомстве.