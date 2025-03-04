Более 5 тысяч участников СВО из Приморья получили налоговые льготы

Говоря о том, какие именно предоставляются льготы, она напомнила, что в части налога на имущество происходит освобождение от уплаты за один объект каждого вида. К примеру, если у участника СВО две квартиры, то за одну он не будет платить налог, а за вторую да. То же касается гаражей, жилых домов, творческих мастерских или хозяйственных построек.