Более 5 тысяч участников СВО из Приморья получили налоговые льготы

«В Приморском крае действуют налоговые льготы для участников СВО и их семей. Они распространяются на транспортный, земельный налог и налог на имущество физических лиц. Часть преференций установлена на федеральном уровне, часть — на региональном. Также существуют дополнительные меры поддержки, принятые муниципалитетами», — рассказала начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Приморскому краю Ольга Никитина.
По ее словам, за 2023 год льготы по налогу на имущество физических лиц получили 5,5 тысяч участников СВО, в том числе члены их семей. Заметим, что налоги за 2023 год оплачивали в прошлом году.
Говоря о том, какие именно предоставляются льготы, она напомнила, что в части налога на имущество происходит освобождение от уплаты за один объект каждого вида. К примеру, если у участника СВО две квартиры, то за одну он не будет платить налог, а за вторую да. То же касается гаражей, жилых домов, творческих мастерских или хозяйственных построек.
Также участники СВО, ветераны и инвалиды боевых действий могут воспользоваться налоговыми послаблениями по земельному налогу. В частности, для них предусмотрен налоговый вычет в размере 600 квадратных метров земельного участка. Так, если у ветерана или инвалида боевых действий есть земельный участок в 10 соток, то налогом не облагаются 6 соток, а начисление налога производится только на оставшиеся 4 сотки.
«По земельному налогу хочу обратить внимание, у нас на сайте Федеральной налоговой службы есть сервис, справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Почему акцентирую внимание? Потому что у нас местные органы власти на территории каждого муниципалитета принимают свои какие-то дополнительные льготы для участников СВО», — добавила Ольга Никитина.
Для понимания, некоторые муниципалитеты считают не по соткам, а по количеству земельных участков. В большей степени, один участок не облагается налогом.
Ольга Никитина напомнила, что право на льготы имеют мобилизованные граждане, добровольцы, бойцы Росгвардии, а также супруги и несовершеннолетние дети участников СВО. Подробную информацию готовы предоставить в налоговых инспекциях.