ВСУ за сутки выпустили 50 боеприпасов по Белгородской области

По информации главы региона, в Шебекинском округе по семи населенным пунктам выпущено 23 беспилотника, повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль. Волоконовский район атакован с применением 17 боеприпасов и 3 беспилотников, повреждены линии газо- и электроснабжения, коммерческий объект, производственное предприятие, детская площадка, а также социальный объект и подсобное помещение, расположенное на его территории. Кроме того, во дворе частного домовладения частично разрушена хозяйственная постройка.