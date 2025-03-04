ВСУ за сутки выпустили 50 боеприпасов по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 50 боеприпасов и 43 беспилотника по Белгородской области за прошедшие сутки. Пострадали два мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Краснояружском районе по селам Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 30 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и зафиксированы атаки двух беспилотников. В селе Репяховка от удара дрона по движущемуся легковому автомобилю ранены два мирных жителя», — написал он, добавив, что повреждены автобус и автомобиль.
По информации главы региона, в Шебекинском округе по семи населенным пунктам выпущено 23 беспилотника, повреждены забор частного домовладения и легковой автомобиль. Волоконовский район атакован с применением 17 боеприпасов и 3 беспилотников, повреждены линии газо- и электроснабжения, коммерческий объект, производственное предприятие, детская площадка, а также социальный объект и подсобное помещение, расположенное на его территории. Кроме того, во дворе частного домовладения частично разрушена хозяйственная постройка.
По Валуйскому округу совершены атаки шести беспилотников, повреждены два частных дома и транспортное средство. Белгородский район атакован с помощью двух снарядов и пяти беспилотников, повреждены сельхозпредприятие, три единицы спецтехники и частный дом.
«В Борисовском районе хутор Никольский атакован одним беспилотником. Поврежден социальный объект. В Грайворонском муниципальном округе села Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам трех беспилотников. Пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.