Мэр Казани принял участие в акции «Передай ружье и боеприпасы»

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в акции «Передай ружье и боеприпасы». На нужды СВО он передал гладкоствольное ружье ИЖ-27 и 250 патронов. В настоящее время подобное оружие является одним из наиболее эффективных средств борьбы с FPV-дронами на оптоволокне.
По словам градоначальника, с ружьями в два раза увеличится вероятность того, что команда выполнит задачу и будет спасена жизнь бойцов СВО.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что житель Казани разработал для военнослужащих в зоне проведения спецоперации особые противодроновые патроны для охотничьих ружей.