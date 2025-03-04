Мэр Казани принял участие в акции «Передай ружье и боеприпасы»

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в акции «Передай ружье и боеприпасы». На нужды СВО он передал гладкоствольное ружье ИЖ-27 и 250 патронов. В настоящее время подобное оружие является одним из наиболее эффективных средств борьбы с FPV-дронами на оптоволокне.