Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Казани принял участие в акции «Передай ружье и боеприпасы»

Ильсур Метшин передал на нужды СВО гладкоствольное ружье ИЖ-27 и 250 патронов.

Источник: @kzn_official

Мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в акции «Передай ружье и боеприпасы». На нужды СВО он передал гладкоствольное ружье ИЖ-27 и 250 патронов. В настоящее время подобное оружие является одним из наиболее эффективных средств борьбы с FPV-дронами на оптоволокне.

По словам градоначальника, с ружьями в два раза увеличится вероятность того, что команда выполнит задачу и будет спасена жизнь бойцов СВО.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что житель Казани разработал для военнослужащих в зоне проведения спецоперации особые противодроновые патроны для охотничьих ружей.