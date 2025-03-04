Аксенов наградил бойцов батальона «Барс-Крым» за сбитый беспилотник

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды бойцам 11-го батальона «Барс-Крым» за успешное уничтожение вражеского беспилотника с помощью стрелкового оружия.
Глава Крыма отметил, что личный состав 11-го батальона «Барс-Крым», действуя по боевому приказу командования Черноморского флота ВМФ России, успешно выполняет задачи по охране рубежей республики.
«В ночное время наши позиции атаковал вражеский беспилотник, который, несмотря на сложные условия, был сбит из стрелкового оружия», — рассказал Аксенов.
Этот результат подтверждает высокий уровень подготовки и боеготовности бойцов крымского ополчения.