Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов наградил бойцов батальона «Барс-Крым» за сбитый беспилотник

Батальон «Барс-Крым» сбил из стрелкового оружия вражеский БПЛА.

Источник: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды бойцам 11-го батальона «Барс-Крым» за успешное уничтожение вражеского беспилотника с помощью стрелкового оружия.

Глава Крыма отметил, что личный состав 11-го батальона «Барс-Крым», действуя по боевому приказу командования Черноморского флота ВМФ России, успешно выполняет задачи по охране рубежей республики.

«В ночное время наши позиции атаковал вражеский беспилотник, который, несмотря на сложные условия, был сбит из стрелкового оружия», — рассказал Аксенов.

Этот результат подтверждает высокий уровень подготовки и боеготовности бойцов крымского ополчения.