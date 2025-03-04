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ВСУ за сутки потеряли до 265 военных в зоне группировки «Юг»

Подразделения ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне группировки войск «Юг» за сутки составили до 265 военных и четыре боевые бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Верхнекаменское, Плещеевка, Северск, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — сообщили там.