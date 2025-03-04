ВСУ за сутки потеряли до 265 военных в зоне группировки «Юг»

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Верхнекаменское, Плещеевка, Северск, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — сообщили там.