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ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение

ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 4 мар — РИА Новости. В освобожденном населенном пункте Погребки в Курской области штурмовики осматривают подвалы и собирают трофеи, включая натовское вооружение, сообщил корреспондент РИА Новости, которому удалось первым из представителей СМИ побывать в селе после их освобождения.

Источник: © РИА Новости

«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным «Тихий».

Штурмовики продолжают осматривать освобожденную территорию. Из многочисленных складов и схронов извлекается, в том числе, западное вооружение и вывозится в тыл. Среди трофеев — автоматные и винтовочные патроны, ручные гранаты, одноразовые противотанковые гранатометы производства США, Германии, Польши.

Возле населенного пункта в поле стоит подбитый бронетранспортер M113.

Об освобождении группировкой «Север» Погребков в Суджанском районе Курской области Минобороны сообщило 26 февраля. Российские бойцы вошли в село по замерзшему озеру, выбив из населенного пункта элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ.

НАТО