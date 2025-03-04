ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение

«Вот, мы проходим мимо оставленных боеприпасов врага. Ракеты, снаряды, патроны, гранаты и просто продовольствие», — рассказал РИА Новости боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным «Тихий».
Штурмовики продолжают осматривать освобожденную территорию. Из многочисленных складов и схронов извлекается, в том числе, западное вооружение и вывозится в тыл. Среди трофеев — автоматные и винтовочные патроны, ручные гранаты, одноразовые противотанковые гранатометы производства США, Германии, Польши.
Возле населенного пункта в поле стоит подбитый бронетранспортер M113.
Об освобождении группировкой «Север» Погребков в Суджанском районе Курской области Минобороны сообщило 26 февраля. Российские бойцы вошли в село по замерзшему озеру, выбив из населенного пункта элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ.