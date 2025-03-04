ВСУ оставили в курских Погребках натовское вооружение

ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 4 мар — РИА Новости. В освобожденном населенном пункте Погребки в Курской области штурмовики осматривают подвалы и собирают трофеи, включая натовское вооружение, сообщил корреспондент РИА Новости, которому удалось первым из представителей СМИ побывать в селе после их освобождения.