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Главное из брифинга Минобороны 4 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 4 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» противостоит врагу в Харьковской области

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска и села Липцы Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Карповка, Катериновка, Кировск ДНР, Шийковка и Каменка Харьковской области.

Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 255 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

«Южная» группировка заняла выгодные позиции

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ за сутки достигли 265 человек. Также российские военнослужащие уничтожили четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии противника.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» составили 595 человек

Подразделения «Центральной» группировки поразили 10 бригад противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 595 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов и два артиллерийских орудия.

Группировка «Восток» продавила оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Отрадное, Комар, Привольное ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ составили порядка 185 боевиков. Также противник лишился танка, двух боевых бронированных машин, десяти автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Михайловка, Садовое Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам с боеприпасами, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 142 районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • управляемую авиационную бомбу JDAM;
  • 93 БПЛА самолетного типа.