Группировка «Север» противостоит врагу в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам противника в районе города Волчанска и села Липцы Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Карповка, Катериновка, Кировск ДНР, Шийковка и Каменка Харьковской области.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 255 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
«Южная» группировка заняла выгодные позиции
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ за сутки достигли 265 человек. Также российские военнослужащие уничтожили четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии противника.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» составили 595 человек
Подразделения «Центральной» группировки поразили 10 бригад противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 595 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов и два артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» продавила оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Отрадное, Комар, Привольное ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ составили порядка 185 боевиков. Также противник лишился танка, двух боевых бронированных машин, десяти автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.
Подразделения «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Михайловка, Садовое Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, складам с боеприпасами, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 142 районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- управляемую авиационную бомбу JDAM;
- 93 БПЛА самолетного типа.