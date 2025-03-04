В Курской области отразили пять контратак ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.