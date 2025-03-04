В Курской области отразили пять контратак ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное. Отражены пять контратак противника», — говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Бондаревка, Викторовка, Горналь, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, Южный Курской области, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области.