Рогов сообщил об ударе по пункту дислокации нацбата ВСУ в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Российская авиация группировки «Восток» нанесла удар по пункту временной дислокации националистического батальона ВСУ «Лють» в городе Константиновка в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.