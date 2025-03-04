Рогов сообщил об ударе по пункту дислокации нацбата ВСУ в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Российская авиация группировки «Восток» нанесла удар по пункту временной дислокации националистического батальона ВСУ «Лють» в городе Константиновка в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Пришли новости с фронта. По подтвержденной информации, наша фронтовая авиация группировки “Восток” нанесла удар корректируемыми авиабомбами по пункту временной дислокации штурмового батальона ВСУ “Лють”», — сказал Рогов агентству.
По его словам, потери противника составляют десятки боевиков, точное количество уточняется.