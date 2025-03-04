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Пермский край простится с погибшим участником СВО Владимиром Юсуповым

Прощание с военнослужащим пройдет в Кочевском округе.

Глава Кочевского муниципального округа сообщил о гибели в зоне СВО земляка Юсупова Владимира Альбертовича. Боец из Пермского края погиб при исполнении воинского долга в конце января.

Владимир Юсупов родился в 1993 году. Проходил военную службу в зоне специальной военной операции на Украине. Погиб 27 января 2025 года.

Гражданская панихида и прощание с Владимиром Альбертовичем состоятся 7 марта с 13:00 в здании клуба поселка Акилово.

Глава округа Александр Юркин приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка.