Пермский край простится с погибшим участником СВО Владимиром Юсуповым

Глава Кочевского муниципального округа сообщил о гибели в зоне СВО земляка Юсупова Владимира Альбертовича. Боец из Пермского края погиб при исполнении воинского долга в конце января.
Владимир Юсупов родился в 1993 году. Проходил военную службу в зоне специальной военной операции на Украине. Погиб 27 января 2025 года.
Гражданская панихида и прощание с Владимиром Альбертовичем состоятся 7 марта с 13:00 в здании клуба поселка Акилово.
Глава округа Александр Юркин приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка.